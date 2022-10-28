Харгривз считает, что Рэшфорд может стать идеальным нападающим

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз после победы над «Шерифом» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы оценил игру нападающего Маркуса Рэшфорда.

«У Рэшфорда есть все необходимое для того, чтобы стать идеальным нападающим. С учетом Роналду и Марсьяля у «Юнайтед» было множество вариантов на этой позиции. Рэшфорду нужно только лишь быть перед воротами немного более последовательным», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

«Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в группе, набрав 12 очков. «Шериф» с 3 очками идет на 3-й позиции.