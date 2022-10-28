Хави заявил, что «Барселоне» нужно сконцентрироваться на ла лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал вылет испанской команды из Лиги чемпионов.

«Мы поговорили о том, что нужно сменить чип и что мы на хорошем ходу в Ла Лиге. Обсудили все произошедшее в ЛЧ. Мы были самокритичны по отношению к себе, но в больших матчах нам чего-то не хватало. Нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге. Мы боремся за титул, с этим настроем нужно двигаться дальше. Случившееся в Лиге чемпионов — провал, но мы еще можем провести этот сезон успешно», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» (0:3) и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.