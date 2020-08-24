Ханс Флик: «Многие удивлялись, как «Бавария» намерена обороняться против выдающейся линии нападения «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подвел итоги победы в финале Лиги чемпионв над «ПСЖ» (1:0).

— Очень многие заслуживают самых лестных слов после этой победы, — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА. — Зимой мы показали, насколько серьезен наш настрой, и для тренера это лучшее, что он может увидеть. Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные и обе команды создавали моменты. За нас играет лучший вратарь в мире, Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре.

Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же «Бавария» намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим. Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовски. Командная игра была сегодня на самой высоте.

Возможно, Коман в этом сезоне, наконец, вышел из тени Рибери и Роббена. Он очень талантлив и сегодня показал, что также умеет и забивать голы.

Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать.