Ханс-Дитер Флик: «Толиссо не сыграет с «Тоттенхэмом», остальные игроки «Баварии» должны быть готовы»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

— «Тоттенхэм» очень компактно играет в обороне, а также в последних матчах показал, насколько он хорош в атаке, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА и пресс-служба клуба. — Предполагаем, что «шпоры» в матче с нами отойдут назад и будут искать возможности для быстрых контратак. Нужно это предотвратить. В последних встречах мы выглядели хорошо. Но в футболе надо смотреть на себя критично, и, что касается нас, мы забивали слишком мало. Мне нравится то, как мы играем. Мы движемся в правильном направлении, но решающую роль играют очки и голы, которые мы в последнее время забивали не так часто. Нам нужен успешный результат. Завтра нам предстоит важный шаг. У нас есть несколько травмированных. Корантен Толиссо не успеет восстановиться к завтрашнему дню. Остальные, надеюсь, будут готовы.

Матч «Бавария» — «Тоттенхэм» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.