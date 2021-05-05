Гвардьола гордится выходом в финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0) признался, что испытывает чувства гордости.

«Я невероятно горд. Это победа каждого из нас, победа всего клуба. Если обыгрываешь с общим счетом 4:1 соперника, который ранее выбил «Барселону» и «Баварию», то это значит многое. Мы вместе сражались и вместе выходим в финал Лиги чемпионов. Эти слова звучат очень приятно. Хотя кто-то полагает, что все это дается легко. Я же скажу, что это достижение является следствием проделанной работы за последние четыре-пять лет. Эти парни упорно трудятся день ото дня, и это дорогого стоит.

Мы вместе сражались и вместе выходим в финал Лиги чемпионов. Эти слова звучат очень приятно. Хотя кто-то полагает, что все это дается легко. Я же скажу, что это достижение является следствием проделанной работы за последние четыре-пять лет. Эти парни упорно трудятся день изо дня, и это дорогого стоит", — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу.

Второй финалист определится сегодня, 5 мая, в матче между «Челси» и «Реалом». Первая встреча между командами закончилась ничьей (1:1).