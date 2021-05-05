Рубен Диаш впечатлен балансом в игре «Манчестер Сити»
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил баланс в игре своей команды. Португалец был признан лучшим игроком этой встреи.
«Я очень счастлив. Мы отыграли терпеливо. Необходимо было хорошо защищаться, и мы справились с той игрой, которую предложил нам соперник, заслужив победу. Это прекрасное чувство — быть в финале.
Мы нащупали идеальный баланс в игре. Прекрасно обороняемся как команда, вне зависимости от того, кто находится в ключевой зоне — я или кто-то еще. А в атаке у нас есть немало парней, которые тоже знают свое дело. Радостно за Рияда, забившего свои голы", — цитирует пресс-служба УЕФА Диаша.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/
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