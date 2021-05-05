Рубен Диаш впечатлен балансом в игре «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш после победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил баланс в игре своей команды. Португалец был признан лучшим игроком этой встреи.

«Я очень счастлив. Мы отыграли терпеливо. Необходимо было хорошо защищаться, и мы справились с той игрой, которую предложил нам соперник, заслужив победу. Это прекрасное чувство — быть в финале.

Мы нащупали идеальный баланс в игре. Прекрасно обороняемся как команда, вне зависимости от того, кто находится в ключевой зоне — я или кто-то еще. А в атаке у нас есть немало парней, которые тоже знают свое дело. Радостно за Рияда, забившего свои голы", — цитирует пресс-служба УЕФА Диаша.