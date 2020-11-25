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Гудель: «Севилья» действовала достаточно надежно в матче с «Краснодаром»

07:06
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Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель после победы над «Краснодаром» в Лиге чемпионов (2:1) отметил, что ему комфортно было играть в защите.

— В первом тайме, играя в защите между Диегу Карлосом и Жюлем Кунде, чувствовал себя весьма комфортно, — цитирует пресс-служба УЕФА Гуделя. — Мы владели преимуществом. При счете 1:1 мы перестроились на игру в четыре защитника, и я остался в центре с Диегу. Полагаю, мы действовали достаточно надежно.

Краснодар — Севилья

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029430--krasnodar-vs-sevilla/

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