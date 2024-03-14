Кобель: «Я с нетерпением жду встречи с очень сильным соперником в 1/4 финала»

Вратарь «Боруссии» Грегор Кобель прокомментировал победу над ПСВ (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Великолепные ощущения. С нетерпением жду следующего раунда. Мы не давали им дышать в первые 30 минут и заслуженно повели в счете. Затем мы показали, что можем сохранить ворота «на замке». Во втором тайме они создавали моменты, но мы держались. Теперь я с нетерпением жду встречи с очень сильным соперником в следующем раунде. Сегодняшняя игра определенно придаст нам импульс», — цитирует пресс-служба УЕФА Кобеля.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.