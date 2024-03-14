Симеоне: «Болельщики сыграли решающую роль для «Атлетико» в матче с «Интером»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Интером» (2:1, пен. – 4:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень восхищаюсь нашими болельщиками — прием, который они оказали нам сегодня, когда мы прибыли на стадион и в начале матча, был очень эмоциональным. И все это после плохой игры против «Кадиса». Признаюсь, что я пытался донести до своих игроков, что сейчас не время просить у болельщиков поддержки, а время отблагодарить их.

Наши болельщики играют решающую роль на нашем стадионе. Весь мир мог это видеть, и это помогло нашим игрокам сегодня прибавить против невероятного соперника. Коке выложился на полную, а Гризманн играл до тех пор, пока уже не смог больше бегать. Мемфис вышел на замену, когда он нам был действительно нужен. Быть в числе четвертьфиналистов может показаться простым, но это не так», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.