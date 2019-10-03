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«Горжусь парнями». Дзюба — о победе «Зенита» над «Бенфикой»

09:47
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победного матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) поделился в своем Instagram фотографией из раздевалки клуба после этой игры.

— Горжусь парнями, — подписал ее футболист.

Эта победа позволила петербургскому клуба набрать 4 очка и возглавить турнирную таблицу группы G Лиги чемпионов, обойдя «Лион» по дополнительным показателям.

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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