Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победного матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) поделился в своем Instagram фотографией из раздевалки клуба после этой игры.

— Горжусь парнями, — подписал ее футболист.

Эта победа позволила петербургскому клуба набрать 4 очка и возглавить турнирную таблицу группы G Лиги чемпионов, обойдя «Лион» по дополнительным показателям.

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