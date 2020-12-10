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Голы Неймара, Кунде, Анхелиньо и Маккенни претендуют на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов

03:20

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Хосе Анхель Анхелиньо («Лейпциг»), Жюль Кунде («Севилья»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Неймар («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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