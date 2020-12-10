Голы Неймара, Кунде, Анхелиньо и Маккенни претендуют на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Хосе Анхель Анхелиньо («Лейпциг»), Жюль Кунде («Севилья»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Неймар («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.