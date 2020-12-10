Голы Неймара, Кунде, Анхелиньо и Маккенни претендуют на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов
03:20
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
На звание автора лучшего гола претендуют Хосе Анхель Анхелиньо («Лейпциг»), Жюль Кунде («Севилья»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Неймар («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю