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Руй Витория — о матче с «Бенфикой»: «Нам нечего терять, что является небольшим преимуществом»

19:20
Руй Витория. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, за счет чего московский клуб может одолеть «Бенфику» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Бенфика» очень похожа со «Спартаком» в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние.

Когда играешь на таком уровне, нельзя никогда опускать планку. Подобные матчи решаются в маленьких деталях. «Бенфика» — очень сильная и опытная команда. Но нам нечего терять, что является небольшим преимуществом. У «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть нам на руку», — сказал Витория в интервью клубному каналу.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало игры — 20.00 (мск). Ответная игра состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» 10 августа.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24462496/

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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