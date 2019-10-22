Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Голкипер «Лейпцига» Гулачи: «Хотим выиграть у «Зенита» на своем поле»

18:27
Теги:

Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи накануне матча группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом» отметил, что игроки немецкого клуба очень хотят одержать победу в этой игре.

— Важная игра против «Зенита» в наших головах, — приводит пресс-служба клуба слова Гулачи. — И хотя не все было идеально в последних нескольких играх, мы на правильном пути. Мы хотим победить «Зенит «в среду перед домашними трибунами.

РБ Лейпциг — Зенит

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 1124
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир