Голкипер «Лейпцига» Гулачи: «Хотим выиграть у «Зенита» на своем поле»

Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи накануне матча группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом» отметил, что игроки немецкого клуба очень хотят одержать победу в этой игре.

— Важная игра против «Зенита» в наших головах, — приводит пресс-служба клуба слова Гулачи. — И хотя не все было идеально в последних нескольких играх, мы на правильном пути. Мы хотим победить «Зенит «в среду перед домашними трибунами.

? Unser Keeper P?ter #Gul?csi weiter: «Wir wollen uns mit einem Sieg zu Hause vs. #Zenit eine gute Ausgangsposition f?r das n?chste @ChampionsLeague— Ausw?rtsspiel schaffen. Es wird nicht einfach, aber wir versuchen alles, genau das zu umzusetzen.»#RBLZEN #UCL https://t.co/dsG35KBL9Q — RB Leipzig (@DieRotenBullen) October 22, 2019

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