Гол хавбека «Лилля» в ворота «Валенсии» Черышева: момент дня в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал гол полузащитника «Лилля» Жонатана Иконе в ворота «Валенсии» (1:1) на пятой компенсированной минуте встречи.

Отметим, что на 63-й минуте встречи отличился российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев.

«Валенсия» с 4-мя очками располагается на третьем месте в турнирной таблице группы H. «Лилль» — четвертая строчка и один балл.

Финт с разворотом и разящий удар Жонатана Иконе в добавленное время = Момент дня в #ЛигаЧемпионов ??? pic.twitter.com/v7EHtj641O — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 23, 2019

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп