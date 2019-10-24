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Гол хавбека «Лилля» в ворота «Валенсии» Черышева: момент дня в ЛЧ

01:45
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Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал гол полузащитника «Лилля» Жонатана Иконе в ворота «Валенсии» (1:1) на пятой компенсированной минуте встречи.

Отметим, что на 63-й минуте встречи отличился российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев.

«Валенсия» с 4-мя очками располагается на третьем месте в турнирной таблице группы H. «Лилль» — четвертая строчка и один балл.

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Лилль — Валенсия

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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