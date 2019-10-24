Гол хавбека «Лилля» в ворота «Валенсии» Черышева: момент дня в ЛЧ
01:45
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов. Им стал гол полузащитника «Лилля» Жонатана Иконе в ворота «Валенсии» (1:1) на пятой компенсированной минуте встречи.
Отметим, что на 63-й минуте встречи отличился российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев.
«Валенсия» с 4-мя очками располагается на третьем месте в турнирной таблице группы H. «Лилль» — четвертая строчка и один балл.
Финт с разворотом и разящий удар Жонатана Иконе в добавленное время = Момент дня в #ЛигаЧемпионов ??? pic.twitter.com/v7EHtj641O— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 23, 2019
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