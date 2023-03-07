Гаджиев: «У «Челси» были сложности с «Боруссией», но мы часто бываем свидетелями камбэков»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

«В прошлом матче у «Челси» было много проблем, и они в динамике уступали «Боруссии» в коллективных, скоростных действиях. «Боруссия» выглядела лучше. С тех пор не так уж много времени прошло, но мы часто бываем свидетелем камбэков: вчера еле передвигался, а сегодня уже и игрок, и команда динамичны. Между ними ведь все равно разница — две копейки. Предпочтение все равно отдаю «Боруссии», но не скажу, что обязательно победа будет за ними», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Ответная встреча между «Челси» и «Боруссией» состоится в Лондоне во вторник, 7 марта. В первом матче команда Грэма Поттера уступила сопернику (0:1).