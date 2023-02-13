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Сегодня, 19:37

Главный тренер «ПСЖ» оценил готовность Мбаппе к матчу против «Баварии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье признался, что не ожидал того, что нападающий Килиан Мбаппе успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Удивлен этим, да. Но мы также знаем, что Килиан восстанавливается быстрее, чем некоторые. Он сделал все возможное, чтобы быть готовым к этому матчу.

Завтра утром посмотрим, как он себя чувствует. Я приму правильное решение. И первым, кого я послушаю, будет сам Килиан.

Когда ты тренер «ПСЖ», всегда есть давление, тем более в Лиге чемпионов. Я вообще не думаю о своем будущем. Я полон решимости и продолжаю работу», — приводит слова тренера RMC Sport.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.

Килиан Мбаппе
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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