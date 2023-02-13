Неймар: «Я всегда был на вершине с тех пор, как приехал в Европу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар оценил, в каком состоянии команда подходит к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Я чувствую себя очень хорошо, физически и морально. Я делаю все возможное для клуба и для команды. Я буду делать это до конца сезона.

У меня много уверенности в себе. Я всегда был на вершине с тех пор, как приехал в Европу. Я знаю свои способности и свои качества. У нас отличная команда.

Мне нравится играть такие большие игры против таких больших команд. Именно тогда должны проявлять себя высококлассные игроки. Мы много работаем, чтобы показать отличную игру.

Мбаппе — первоклассный игрок, мы осознаем его важность. Надеюсь, он сможет сыграть хотя бы несколько минут. Сам он сказал мне, что чувствует себя хорошо, это хороший знак», — приводит слова Неймара RMC Sport.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.