Энрике: «Мне, как бывшему тренеру «Барселоны», было нелегко, надеюсь, больше это не повторится!»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я горжусь этой командой. Мне, как бывшему тренеру «Барсы», было нелегко, надеюсь, больше такого не повторится! Мбаппе был настоящим лидером с самого начала и до конца. Витинья, а также Усман... это была фантастическая игра всех футболистов», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».