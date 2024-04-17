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Брандт: «Боруссию» ждет очень серьезное противостояние с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сумасшедший матч! Классная игра для нас, наших болельщиков и всех любителей футбола. Я очень рад полученной награде, но считаю, что лучшим сегодня у нас был Марсель Забитцер. Нас ждет очень серьезное противостояние с «ПСЖ». Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но плохо в гостях. Хотим сыграть лучше и, конечно же, выйти в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

Игрок &laquo;Боруссии&raquo; Юлиан Брандт забил первый гол. Очередное безумие в Лиге чемпионов. Перестрелка «Боруссии» и «Атлетико» подарила Дортмунду первый полуфинал со времен Клоппа
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040499--dortmund-vs-atletico-de-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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