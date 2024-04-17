Брандт: «Боруссию» ждет очень серьезное противостояние с «ПСЖ»

Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сумасшедший матч! Классная игра для нас, наших болельщиков и всех любителей футбола. Я очень рад полученной награде, но считаю, что лучшим сегодня у нас был Марсель Забитцер. Нас ждет очень серьезное противостояние с «ПСЖ». Мы хорошо сыграли против них дома на групповом этапе, но плохо в гостях. Хотим сыграть лучше и, конечно же, выйти в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».