Симеоне назвал, почему «Боруссия» переиграла «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Боруссии» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Команда изо всех сил старалась выиграть игру, которая складывалась совсем не так, как мы хотели. «Боруссия» хорошо отреагировала на два пропущенных мяча и победила потому, что лучше играла в штрафной», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».