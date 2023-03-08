Гальтье об ответном матче с «Баварией»: «Мы хотим прессинговать и забрать у них мяч, как можно раньше»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением о предстоящем ответном матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны играть гораздо больше, чем в первом матче. [В этот раз] у нас другой план на игру. Присутствие Килиана Мбаппе даст нам больше глубины. Мы же хотим сыграть выше и больше прессинговать. И, если получится, забрать мяч у «Баварии», как можно раньше», — цитирует Гальтье пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра между командами состоится 8 марта. Начало — в 23.00 мск.