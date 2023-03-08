Булыкин — о матче «Бавария» — «ПСЖ»: «Фаворитов нет, все решится в интереснейшем противостоянии»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».

«Я думаю, нам нужно ждать интересной игры. Никто не будет сдаваться, два топ-клуба, и футболисты там высокого уровня. Нас ждет интересный футбол, а футбол мы любим за его непредсказуемость, и кто победит, я думаю, вам никто не скажет. У «ПСЖ» составчик поинтереснее, многие ставят парижан фаворитом, но нужно учитывать, против кого они играют. Я бы сказал, что фаворитов нет. Все решится в этом интереснейшем противостоянии», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Первый матч между командами завершился победой «Баварии» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в среду, 8 марта, и начнется в 23.00 по московскому времени.