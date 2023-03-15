Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:34

Гвардиола: «Если выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, все равно останусь неудачником»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о том, как его воспринимает общественность после разгрома «Лейпцига» (7:0, 8:1 — общий счет) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то все равно останусь им.

Джулия Робертс (испанец назвал ее своим кумиром) некоторое время назад приезжала в Манчестер. Она приехала в тот период, когда мы были лучше «Манчестер Юнайтед». Не в 90-е, когда сэр Алекс выигрывал титулы, много титулов. Но она все равно пошла в гости к «МЮ», а не к нам", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

14 марта в игре с «Лейпцигом» пента-трик в составе «горожан» оформил Эрлин Холанн.

В АПЛ команда Гвардиолы набрала 61 очко в 27 турах и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Арсенала» составляет 5 баллов.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
7:0
РБ Лейпциг
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
3
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
«Виктория» Пльзень — «Барселона»: видеообзор матча
«Марсель» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Вот это ярость! Холанн — зверь, которого не хватало Гвардиоле
Консейсау: «Порту» выглядел лучше «Интера» в обоих матчах»
Груич: «Порту» лучше «Интера» играл во втором тайме»
Гвардиола: «Мощь, психология — Холанн прирожденный победитель»
Индзаги — о ничьей с «Порту»: «Мы блестяще сыграли»
Лескотт рассказал, что отличает Холанна от других форвардов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Консейсау: «Порту» выглядел лучше «Интера» в обоих матчах»

Клопп — о матче с «Реалом»: «Если вероятность нашего прохода хотя бы один процент, я бы хотел попробовать»
Новости
RSS RSS
Все новости