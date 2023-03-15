Гвардиола: «Если выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, все равно останусь неудачником»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о том, как его воспринимает общественность после разгрома «Лейпцига» (7:0, 8:1 — общий счет) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я неудачник в Лиге чемпионов. Если я выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то все равно останусь им.

Джулия Робертс (испанец назвал ее своим кумиром) некоторое время назад приезжала в Манчестер. Она приехала в тот период, когда мы были лучше «Манчестер Юнайтед». Не в 90-е, когда сэр Алекс выигрывал титулы, много титулов. Но она все равно пошла в гости к «МЮ», а не к нам", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

14 марта в игре с «Лейпцигом» пента-трик в составе «горожан» оформил Эрлин Холанн.

В АПЛ команда Гвардиолы набрала 61 очко в 27 турах и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Арсенала» составляет 5 баллов.