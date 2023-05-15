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Индзаги — о матче с «Миланом»: «Нам нужна холодная голова и горячее сердце»

Мария Гусева
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Завтра — один из важнейших матчей в истории «Интера», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги. — Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли 2:0 в первом матче, но «Милан» остается грозным соперником с отличными игроками. Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце».

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 16 мая.

Источник: УЕФА
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
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