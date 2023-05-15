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Барелла: «В матче с «Миланом» потребуется сыграть смело, мощно, со всем сердцем»

Мария Гусева
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Во встрече с «Миланом» потребуется сыграть смело, мощно, со всем сердцем, но надо помнить, что это футбол, и на поле может случиться, что угодно, — цитирует пресс-служба УЕФА Бареллу. — Исход матча могут решить самые разные факторы. Но следить за матчем будет весь мир. Мы будем счастливы быть в этот момент на поле. Если представить переполненный «Сан-Сиро», скандирующий «Чемпионы», то это именно то, что нужно. Это дает невероятные ощущения. Мурашки бегут по коже. На такое способны только фаны «Интера», только на «Сан-Сиро», только в Лиге чемпионов».

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 16 мая.

Источник: УЕФА
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