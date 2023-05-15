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Мостовой оценил шансы «Манчестер Сити» на проход в финал Лиги чемпионов в 55 процентов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

«Я уже говорил после жеребьевки, что шансы у команд 50 на 50. Сейчас я бы сказал, что преимущество «Сити» 55 на 45, учитывая то, что первый матч закончился со счетом 1:1. Не надо забывать, что «Реал» в последние годы списывают, но они выигрывают, доходят до финала или останавливаются в полуфинале. В «Реале» есть Винисиус, Бензема. В пользу «Сити» говорит то, что они уже много лет не могут выиграть Лигу чемпионов, несмотря на то что в клуб вкладывается много денег. Возможно, настал год, когда они выиграют этот трофей. Любая серия прерывается», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

В Мадриде «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1. Голами отметились Винисиус и Де Брейне. Ответная встреча пройдет в Англии 17 мая.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/15/20435432.shtml?updated
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