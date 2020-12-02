Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гильерме назвал, чего не хватило «Локомотиву» в игре с «Зальцбургом»

02:40
Теги:

Голкипер «Локомотива» Гильерме после поражения от «Зальцбурга» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команде не хватило концентрации.

— Сам не понимаю, почему так плохо сыграли. Не хватило концентрации, — сказал Гилерме в эфире «Матч ТВ». — Мы внутри команды понимали, насколько это важный для нас матч. Такие ошибки в Лиге чемпионов недопустимы.

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.

Локомотив — Зальцбург

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир