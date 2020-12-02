Гильерме назвал, чего не хватило «Локомотиву» в игре с «Зальцбургом»

Голкипер «Локомотива» Гильерме после поражения от «Зальцбурга» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команде не хватило концентрации.

— Сам не понимаю, почему так плохо сыграли. Не хватило концентрации, — сказал Гилерме в эфире «Матч ТВ». — Мы внутри команды понимали, насколько это важный для нас матч. Такие ошибки в Лиге чемпионов недопустимы.

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.