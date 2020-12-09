Геркус рассказал о возможном коронавирусе у игроков «Локомотива» перед матчем с «Баварией»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус оценил состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». В запасе «Локо» только пять игроков, причем двое из них — вратари.

— Без Крыховяка и без того мизерные шансы «Локомотива» выглядят нулевыми, — написал Геркус в своем Telegram-канале. — Тем более с Райковичем в центре защиты.

Ходили слухи перед игрой про несколько сомнительных тестов на ковид. Судя по скамейке — не слухи.

«Бавария» — «Локомотив»: составы команд