Геркус рассказал о возможном коронавирусе у игроков «Локомотива» перед матчем с «Баварией»
22:13
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус оценил состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». В запасе «Локо» только пять игроков, причем двое из них — вратари.
— Без Крыховяка и без того мизерные шансы «Локомотива» выглядят нулевыми, — написал Геркус в своем Telegram-канале. — Тем более с Райковичем в центре защиты.
Ходили слухи перед игрой про несколько сомнительных тестов на ковид. Судя по скамейке — не слухи.
«Бавария» — «Локомотив»: составы команд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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