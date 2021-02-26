Геркус назвал причины провала российских клубов в еврокубках

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале 26 февраля опубликовал пост о провальном выступлении российских клубов в еврокубках.

«Причин, как обычно, много. Я обращу внимание на некоторые. Для начала три наших клуба в группах ЛЧ — как не радостно нам было на жеребьевке — это перебор. Сейчас, в настоящий момент времени, им нечего там делать. У них нет ни состава, ни игры, ни идей для участия в ЛЧ. Мы пришли в ЛЧ откровенно для зарабатывания денег. Ну и посмотреть на заморских грандов. Нам этот турнир не по зубам, давайте признаем честно. Чтобы там выступать, нужна клубная работа другого качества.

К всеобщему облегчению клубный коэффициент УЕФА так регулирует отбор, что уже на следующий год нас избавят от этого турнира. Только чемпион будет играть в групповом этапе и вице-чемпион получит мизерный шанс пробиться туда. Остальные даже не в Лигу Европы. Остальные — в Лигу конференций — новый турнир для слабеньких. Подготовительная группа. Правда там не будет больших денег. Но это и к лучшему», — написал Геркус.

В четверг, 25 февраля, «Краснодар» последним из российских клубов вылетел из Лиги Европы, уступив на выезде загребскому «Динамо (0:1). В домашней для «быков» встрече хорватский клуб также был сильнее — 3:2.