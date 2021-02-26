Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов.
Польский нападающий забил гол в матче против «Лацио» (4:1), нанеся три удара в створ. Также на звание лучшего игрока претендовали Оливье Жиру («Челси»), Ферлан Менди («Реал») и Жоау Канселу («Манчестер Сити»).
В текущем сезоне Левандовски провел 5 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 4 гола.
? Роберт Левандовски ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 26, 2021
Игрок недели в #ЛигаЧемпионов ? pic.twitter.com/3SJnp21ndj
Методология
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