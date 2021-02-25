Гвардьола оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после матча над менхенгладбахской «Боруссией» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о шансах команды на победу в турнире.

«Видя то, какая «Бавария» сейчас, не думаю, что мы являемся фаворитами. Большая проблема — восстановление игроков и вывод их на пик формы. Но если кто-то хочет называть нас фаворитами, мы примем это», — цитирует Гвардьолу BT Sport.

17 марта «Ман Сити» проведет ответную игру с «Боруссией» в 1/8 финала ЛЧ. Встреча начнется — в 23.00 по московскому времени. В АПЛ «горожане» являются лидерами с отрывом от ближайшего соперника в 10 очков.