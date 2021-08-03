«Шахтер» обыграл «Генк» в отборочном турнире Лиги чемпионов
22:53
В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде выиграл у «Генка» (2:1).
В составе победителей забивали Тете (с пенальти) и Алан Патрик. У хозяев забил Пол Онуачу. Ответный матч пройдет 10 августа
Лига чемпионов
Третий отборочный раунд
Первый матч
«Генк» (Бельгия) — «Шахтер» (Украина) — 1:2 (1:0)
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