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«Шахтер» обыграл «Генк» в отборочном турнире Лиги чемпионов

22:53
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В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде выиграл у «Генка» (2:1).

В составе победителей забивали Тете (с пенальти) и Алан Патрик. У хозяев забил Пол Онуачу. Ответный матч пройдет 10 августа

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

Первый матч

«Генк» (Бельгия) — «Шахтер» (Украина) — 1:2 (1:0)

Генк — Шахтер Д

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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