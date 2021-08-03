«Шахтер» обыграл «Генк» в отборочном турнире Лиги чемпионов

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде выиграл у «Генка» (2:1).

В составе победителей забивали Тете (с пенальти) и Алан Патрик. У хозяев забил Пол Онуачу. Ответный матч пройдет 10 августа

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

Первый матч

«Генк» (Бельгия) — «Шахтер» (Украина) — 1:2 (1:0)