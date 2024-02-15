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15 февраля, 02:28

Гендузи признан лучшим игроком матча «Лацио» — «Бавария»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Маттео Гендузи.
Фото AFP

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:0).

«Мы сыграли так, как должны были, — энергично и качественно. Мы добились своей цели, теперь надо подумать в выходе в следующий раунд. Вся команда здорово сыграла, так что моя награда лучшему игроку — заслуга всех игроков «Лацио», — приводит слова француза официальный сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

&laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo; (1:0). Чиро Иммобиле и&nbsp;Дайот Упамекано. «Баварию» больше не боятся. Сенсационная победа «Лацио» в Лиге чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039917--paris-vs-real-sociedad/
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Лацио
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