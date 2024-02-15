Гендузи признан лучшим игроком матча «Лацио» — «Бавария»

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:0).

«Мы сыграли так, как должны были, — энергично и качественно. Мы добились своей цели, теперь надо подумать в выходе в следующий раунд. Вся команда здорово сыграла, так что моя награда лучшему игроку — заслуга всех игроков «Лацио», — приводит слова француза официальный сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет 5 марта в Германии. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.