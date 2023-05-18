Газзаев считает «Манчестер Сити» фаворитом финала Лиги чемпионов

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Это футбол, всякое бывает. «Интер» тоже смотрел игру «Манчестер Сити» и теперь готовится к финалу. Те команды, которые вышли в финал, заслуживают этого. Учитывая тот футбол, который сегодня показывает «Манчестер Сити», считаю «горожан» фаворитами в финале Лиги чемпионов», — сказал Газзаев «СЭ».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».