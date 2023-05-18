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Сегодня, 12:02

Кроос: «Невозможно каждый год побеждать в Лиге чемпионов»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити». «Горожане» переиграли мадридцев с общим счетом 5:1.

«Когда ты подписываешь контракт с мадридским «Реалом», будь ты тренером или футболистом, ты должен понимать, что ожидания здесь самые высокие. Мы несколько раз добились успеха, но каждый год побеждать в Лиге чемпионов невозможно», — цитирует Крооса пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Интером». Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.

Тони Кроос
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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