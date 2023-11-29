Видеоассистент рефери Квятковский отстранен от работы на матче «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»

Видеоассистент рефери Томаш Квятковский, который работал на матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Ньюкасла» (1:1), отстранен от работы на игре между «Реал Сосьедад» и «Зальцбургом», утверждает The Guardian.

Арбитр назначил на 90+5-й спорный пенальти в пользу парижского клуба в концовке добавленного времени. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счет и спас команду от поражения.

«ПСЖ» (7 очков) остался на втором месте в группе F. «Ньюкасл» (5) идет третьим в квартете.

Матч «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 23.00 мск.