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Сегодня, 16:10

Видеоассистент рефери Квятковский отстранен от работы на матче «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»

Виктория Кравченко
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Видеоассистент рефери Томаш Квятковский, который работал на матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Ньюкасла» (1:1), отстранен от работы на игре между «Реал Сосьедад» и «Зальцбургом», утверждает The Guardian.

Арбитр назначил на 90+5-й спорный пенальти в пользу парижского клуба в концовке добавленного времени. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счет и спас команду от поражения.

«ПСЖ» (7 очков) остался на втором месте в группе F. «Ньюкасл» (5) идет третьим в квартете.

Матч «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
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