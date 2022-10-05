Форвард «Зальцбурга» Окафор стал первым швейцарцем, забившим в первых трех турах Лиги чемпионов

Нападающий «Зальцбурга» Ноа Окафор принес своей команде победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (1:0).

Как сообщает Opta, 22-летний футболист стал первым представителем Швейцарии, которому удалось забить в первых трех турах групповой стадии турнира подряд. До этого он отличался в играх с «Миланом» (1:1) и «Челси» (1:1).

Предыдущим футболистом «Зальцбурга», которому удавалось забить в первых трех матчах групповой стадии Лиги чемпионов, был форвард Эрлин Холанн, который сейчас выступает за «Манчестер Сити».

«Зальцбург» занимает первое место в группе E с 5 очками в 3 матчах. В следующем туре австрийская команда сыграет против загребского «Динамо» на выезде, игра пройдет 11 октября.