Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

5 октября, 21:58

Форвард «Зальцбурга» Окафор стал первым швейцарцем, забившим в первых трех турах Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Зальцбурга» Ноа Окафор принес своей команде победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (1:0).

Как сообщает Opta, 22-летний футболист стал первым представителем Швейцарии, которому удалось забить в первых трех турах групповой стадии турнира подряд. До этого он отличался в играх с «Миланом» (1:1) и «Челси» (1:1).

Предыдущим футболистом «Зальцбурга», которому удавалось забить в первых трех матчах групповой стадии Лиги чемпионов, был форвард Эрлин Холанн, который сейчас выступает за «Манчестер Сити».

«Зальцбург» занимает первое место в группе E с 5 очками в 3 матчах. В следующем туре австрийская команда сыграет против загребского «Динамо» на выезде, игра пройдет 11 октября.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ред Булл Зальцбург
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Андре Силвы принес «Лейпцигу» победу над «Селтиком»

Месси забил в 6-м матче подряд. В этих встречах на его счету 8 голов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости