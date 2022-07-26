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Винисиус о голе в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем»: «Это незабываемое чувство»

Форвард «Реала» Винисиус назвал незабываемым свой гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что для него значит победный гол в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

«Победа в финале Лиги чемпионов — отличный способ завершить и без того прекрасный сезон. Никто не знает, когда в следующий раз мне удастся сыграть в финале, так что я хотел насладиться моментом сполна, а стать автором победного гола — незабываемое чувство.
Это могут понять только те, кто забивал в финалах подобных важных турниров. Это неописуемо, я не знаю, как выразить и объяснить это чувство. Только те, кто переживал такие же эмоции, как и мы в прошлом сезоне, могут понять важность этого момента и то, насколько ты счастлив после такого», — сказал в интервью клубной пресс-службе Винисиус.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоялся 28 мая на стадионе «Стад де Франс». «Реал» выиграл турнир в 14-й раз в истории клуба.

Винисиус Жуниор
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