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Сегодня, 17:06

Черчесов — о поражении «Ференцвароша» от «Слована» в ЛЧ: «Надо понять, где и в чем я недоработал»

Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от «Слована» в Лиге чемпионов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился с корреспондентом «СЭ» своим мнением о первой встрече 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Слованом», в которой венгерская команда уступила на своем поле (1:2), пропустив два гола на 81-й и 86-й минутах.

— В целом матч прошел так, как мы и предполагали, — сказал Черчесов. — «Слован» — солидный, серьезный оппонент — легкой прогулки не ожидали. Считаю, что игра развивалась по нашему сценарию, и результат, конечно, ему не соответствует.

— У соперника было три момента — и два он сумел реализовать. В первом случае получили необязательный штрафной, а затем проспали голевой эпизод, — продолжил Черчесов.— Во втором моменте у футболиста братиславцев получился классный удар в девятку.

В четверг провели тренировку, в пятницу — выходной. А в субботу детально разберем встречу со словаками. Мне и самому надо понять, где и в чем в данном случае я недоработал. При этом знаем свои сильные стороны и верим, что способны добиться нужного результата. Да, в Будапеште счет неприятный, но все в любом случае решится на выезде, — заключил Черчесов.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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Черчесов прокомментировал поражение от «Слована» в квалификации Лиги чемпионов
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