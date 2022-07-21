Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился с корреспондентом «СЭ» своим мнением о первой встрече 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Слованом», в которой венгерская команда уступила на своем поле (1:2), пропустив два гола на 81-й и 86-й минутах.

— В целом матч прошел так, как мы и предполагали, — сказал Черчесов. — «Слован» — солидный, серьезный оппонент — легкой прогулки не ожидали. Считаю, что игра развивалась по нашему сценарию, и результат, конечно, ему не соответствует.

— У соперника было три момента — и два он сумел реализовать. В первом случае получили необязательный штрафной, а затем проспали голевой эпизод, — продолжил Черчесов.— Во втором моменте у футболиста братиславцев получился классный удар в девятку.

В четверг провели тренировку, в пятницу — выходной. А в субботу детально разберем встречу со словаками. Мне и самому надо понять, где и в чем в данном случае я недоработал. При этом знаем свои сильные стороны и верим, что способны добиться нужного результата. Да, в Будапеште счет неприятный, но все в любом случае решится на выезде, — заключил Черчесов.