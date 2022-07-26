Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин оценил шансы команды на выход в третий раунд отборочного турнира Лиги чемпионов

Вратарь норвежской команды «Буде-Глимт» Никита Хайкин оценил шансы команды в ответном матче 2-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против североирландского «Линфилда».

В первом матче «Буде-Глимт» проиграл со счетом 0:1.

«Мы доминировали на протяжении всей игры, однако на таком уровне нет места ошибкам. Вас могут сразу наказать, что и произошло. Я не чувствовал, что «Линфилд» нас беспокоил, однако они хорошая команда. У нас был полный контроль игры, но одна ошибка стоила поражения. Такое случается. Пощады не бывает.

Мы уже были в таких ситуациях. «Буде-Глимт» не особо ориентируется на результат. Мы сосредоточены на том, что происходит на поле и на том, что мы можем улучшить в нашей игре. Мы обязательно приложим все усилия, чтобы показать себя и выложиться по максимуму», — сказал в интервью The Belfast Telegraph Хайкин.

Также голкипер считает, что опыт выхода в четвертьфинал Лиги конференций поможет его команде пройти в следующую стадию отборочного турнира Лиги чемпионов.

«Да, я верю в это. Те матчи в прошлом сезоне были довольно трудными и здорово, что у нас есть такой багаж. Сейчас нужно показать себя с лучшей стороны и смотреть, что будет дальше», — добавил Хайкин.

Ответный матч между «Буде-Глимт» и «Линфилдом» состоится завтра, 27 июля. Начало — в 19.00 (мск).