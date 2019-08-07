22:52 | Футбол — Лига чемпионов

Фьолусон рассказал о причинах поражения "Краснодара" в матче с "Порту"

1
Обсудить

Защитник "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон - о матче с "Порту" (0:3) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Да, соперник реализовал свои моменты, а у нас не получилось, и в концовке мы пропустили гол, - сказал исландец в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы пытались плотно играть в защите. У нас был очень хороший соперник, мы пытались сделать все, что могли, но получились так, как получилось. Тяжело проигрывать такой матч на последних минутах.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Краснодар - Порту

 

Опрос

Пройдет ли "Краснодар" "Порту" в отборе Лиги чемпионов после 0:1 на своем поле?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
Материалы других СМИ