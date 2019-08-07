Фьолусон рассказал о причинах поражения "Краснодара" в матче с "Порту"

Защитник "Краснодара" Йон Гудни Фьолусон - о матче с "Порту" (0:3) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Да, соперник реализовал свои моменты, а у нас не получилось, и в концовке мы пропустили гол, - сказал исландец в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы пытались плотно играть в защите. У нас был очень хороший соперник, мы пытались сделать все, что могли, но получились так, как получилось. Тяжело проигрывать такой матч на последних минутах.

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