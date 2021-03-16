Флик заявил, что победа над «Лацио» придаст «Баварии» дополнительную уверенность

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

«Мы намерены выиграть у «Лацио» и ответный матч. Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов, особенно с учетом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам еще больше повысить уверенность в собственных силах. Мы показывали хороший футбол и в Лиге чемпионов, и в бундеслиге. Наша задача — продолжать в том же духе.

У Мануэля Нойера небольшая простуда, а у Кингсли Комана — небольшое мышечное повреждение. Посмотрим, как оба будут чувствовать себя завтра, но мы надеемся, что они смогут выйти на поле», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

23 февраля «Бавария» выиграла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов у «Лацио» со счетом 4:1. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» состоится в среду, 17 марта в Мюнхене. Начало — в 23:00 по московскому времени.