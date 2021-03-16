Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Хотим играть в Лиге чемпионов чаще. Это наша первая 1/8 финала за 20 лет. Надо получать удовольствие от таких матчей. Надеюсь, нам это удастся, потому что мы все амбициозны.

Свою задачу в Лиге чемпионов мы решили, нашей целью был выход в плей-офф. Понимаем, как тяжело пришлось трудиться, чтобы проводить такие матчи. Постараемся показать хороший футбол, тем более что до первой встречи с «Баварией» мы в этой Лиге чемпионов не проигрывали. Хотим сыграть достойно", — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

23 февраля «Лацио» проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» со счетом 1:4.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» состоится в среду, 17 марта в Мюнхене. Начало — в 23:00 по московскому времени.