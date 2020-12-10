Флик: «Победа над «Локо» добавит «Баварии» уверенности»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик рассказал, чем важна для мюнхенского клуба была победа над «Локомотивом» (2:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

— Мы не пропустили? Это дает уверенность. Сегодня команда сыграла хорошо, — сказал Флик. — Это придаст нам дополнительную уверенность на последние три матча.

И Боатенг, и Зюле — важные игроки. Оба имеют лидерские качества. Все зависит от того, по какой схеме мы играем, с каким соперником. Но я доволен развитием Зюле. Доволен Боатенгом. Хочу отметить игру Ричардса. Он молодец. Действует спокойно, активно. Нравится, как он растет.

Дуглас Коста? Не хочу оценивать игру отдельных игроков. Оцениваю команду. Считаю, что сегодня команда проявила себя, как коллектив.

(Наталья Юрина)