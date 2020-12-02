Флик доволен ничьей «Баварии» с «Атлетико»
06:25
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик доволен ничьей с «Атлетико» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:1). Мюнхенцы прервали 16-матчевую серию побед в еврокубке.
— Это был успешный вечер, — цитирует пресс-служба УЕФА Флика. — Мы получили кое-какие представления. Я очень доволен результатом. С выходом Мюллера и Гнабри на поле мы заиграли динамичнее в нападении.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029447--atletico-vs-bayern/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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