Флик доволен ничьей «Баварии» с «Атлетико»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик доволен ничьей с «Атлетико» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:1). Мюнхенцы прервали 16-матчевую серию побед в еврокубке.

— Это был успешный вечер, — цитирует пресс-служба УЕФА Флика. — Мы получили кое-какие представления. Я очень доволен результатом. С выходом Мюллера и Гнабри на поле мы заиграли динамичнее в нападении.