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Флик доволен ничьей «Баварии» с «Атлетико»

06:25
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик доволен ничьей с «Атлетико» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:1). Мюнхенцы прервали 16-матчевую серию побед в еврокубке.

— Это был успешный вечер, — цитирует пресс-служба УЕФА Флика. — Мы получили кое-какие представления. Я очень доволен результатом. С выходом Мюллера и Гнабри на поле мы заиграли динамичнее в нападении.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029447--atletico-vs-bayern/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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