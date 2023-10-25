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25 октября, 21:43

Дубль Хименеса помог «Фейеноорду» победить «Лацио» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Игроки «Фейеноорда» и «Лацио».
Фото AFP

«Фейеноорд» дома одержал победу над «Лацио» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

У нидерландской команды дубль оформил Сантьяго Хименес (31-я и 74-я минуты) и еще один гол забил Рамис Зерруки (45+2-я минута). У итальянского клуба забитым мячом отметился Педро, который вышел на поле на 68-й минуте встречи, заменив Фелипе Андерсона.

«Фейеноорд» на данный момент лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 6 очков. «Лацио» с 4 очками идет на 3-й строчке.

Ответный матч между командами пройдет 7 ноября.

Лига чемпионов. Группа E
25 окт, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
3:1
Лацио
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Футбол
ФК Лацио
ФК Фейеноорд
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