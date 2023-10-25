Дубль Хименеса помог «Фейеноорду» победить «Лацио» в Лиге чемпионов

«Фейеноорд» дома одержал победу над «Лацио» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

У нидерландской команды дубль оформил Сантьяго Хименес (31-я и 74-я минуты) и еще один гол забил Рамис Зерруки (45+2-я минута). У итальянского клуба забитым мячом отметился Педро, который вышел на поле на 68-й минуте встречи, заменив Фелипе Андерсона.

«Фейеноорд» на данный момент лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 6 очков. «Лацио» с 4 очками идет на 3-й строчке.

Ответный матч между командами пройдет 7 ноября.