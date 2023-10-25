«Барселона» обыграла «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

«Барселона» победила донецкий «Шахтер» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1. Встреча прошла на «Олимпийском стадионе» в Испании.

Счет в игре на 28-й минуте открыл вингер каталонцев Ферран Торрес. На 36-й минуте полузащитник Фермин Лопес удвоил преимущество «Барселоны».

Во втором тайме «Шахтер» отыграл один мяч. Гол забил полузащитник Георгий Судаков на 62-й минуте.

«Барселона» одержала три победы в трех турах и с 9 очками лидирует в группе Н. «Шахтер» находится на третьей строчке (3 очка). Ответная игра между этими командами пройдет 7 ноября на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия).