«Ференцварош» и «Олимпиакос» пробились в Лигу чемпионов

Состоялись ответные матчи четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Матчи «Ференцварош» — «Мольде» и «Омония» — «Олимпиакос» закончились со счетом 0:0. В основной турнир пробились венгерский и греческий клуб.

В первой игре «Мольде» и «Ференцварош» сыграли со счетом 3:3. Благодаря большему количеству голов на выезде в основной турнир пробились «Фради». «Олимпиакос» дома обыграл «Омонию» 2:0, и ничья позволила команде праздновать успех по сумме двух игр.

«Ференцварош» вышел в Лигу чемпионов впервые с 1995 года. Команда пробилась в основной турнир под руководством Сергея Реброва — экс-тренера и игрока киевского «Динамо», чемпиона России в составе «Рубина».

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Ответный матч

«Ференцварош» (Венгрия) — «Мольде» (Норвегия) — 0:0

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Хайстер, Ботка, Харатин, Сомалиа (Фримпонг, 86), Шигер (Изаэл, 79), Зубков, Узуни, Нгуен (Лайдуни, 79).

«Мольде»: Линде, Грегерсен, Хауген, Педерсен, Эйкрем, Хуссейн (Омойджуанфо, 83), Эурснес, Эллингсен, Джеймс, Хестад, Кнудтсон (Брюнхильдсен, 64).

Предупреждения: Эурснес, 26. Ботка, 42. Джеймс, 49. Хестад, 55.

Судья: Кайперс (Голландия).

29 сентября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».

Первый матч: 3:3

«Омония» (Кипр) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:0

«Омония»: Фабиану, Губочан, Лецьякс, Ланг, Люфтнер, Витор Гомеш, Ботеак, Кусулос, Дюриш (Асанте, 70), Папулис (Какуллис, 70), Ционис (Сене, 84).

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рафинья, Холевас, Рубен Семеду, Ба, Вальбуэна (Фортунис, 90+2), М`Вила, Бухалакис, Камара (Кафу, 90+2), Эль-Араби, Ранджелович (Масурас, 75).

Предупреждения: Ба, 46. Холевас, 56. Ботеак, 67. Кусулос, 76. Губочан, 80. Рафинья, 85. Бухалакис, 89. Какуллис, 90+4.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

29 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

Первый матч: 0:2