Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лиллем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил игру Сесара Аспиликуэты, забившего победный гол.

«Он является идеальным примером отличного человека и лидера команды, — цитирует Тухеля саййт «Челси». — Он просто делает то, что должен, какие бы времена и обстоятельства нас ни окружали. Неважно, является ли он игроком основы или выходит на замену, — он делает свою работу.

Он продолжает делать свое дело день за днем, даже когда у него не все складывается идеально и он не всегда играет регулярно.

Ему приходится играть на позиции вингбека, которая, возможно, не является наилучшей для него, но он выходит на газон и ежедневно демонстрирует, что значит быть капитаном «Челси». Он уже легенда своего клуба, и это то, что нам нужно. Я не думаю, что в данный момент нам нужно что-то большее.

Мы ждем от каждого должного отношения к делу, усердной командной работы, крепкого духа. Все это у нас есть, и Аспи вносит неоценимый вклад в этом отношении".

В первом матче синие выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.