Фердинанд: «ПСЖ» должен поблагодарить Араухо»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о крупном поражении «Барселоны» от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Около 70 минут каталонцы провели вдесятером.

«ПСЖ» должен поблагодарить Араухо за удаление. Красная карточка изменила ход встречи», — цитирует Фердинанда TNT Sports.

16 апреля каталонцы дома крупно проиграли «ПСЖ» (1:4) и по итогам двух матчей (4:6) покинули турнир.

Это первый случай в истории клуба, когда «Барселона» не сумела пройти в следующую стадию после победы в первой гостевой встрече.

«ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов.